شكرا لقرائتكم فيديو لأمطار غزيرة بمصر.. سيارات غارقة ومواطنون يسبحون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت بعض محافظات مصر هطول أمطار غزيرة مساء الثلاثاء أدت لشلل تام في حركة المرور ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

وأدت الأمطار لغرق شوارع بأكملها وسيارات، وشلل تام لحركة المرور في المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة وأكتوبر استمرت لساعات، فيما انتشرت برك مياه كبيرة أسفل نفق العروبة وبعض الشوارع الرئيسية في مدينة نصر ما اضطر السلطات إلى الدفع بسيارات شفط المياه وانتشال السيارات الغارقة، وإعادة حركة السير من جديد.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد مستمرة حتى الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تشهد سقوط أمطار على مناطق أخرى، نتيجة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع إمكانية أن تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية وقد تصل لحد السيول على شمال سيناء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسيارات غارقة ومواطنين يسبحون في المياه، وفيديوهات أخرى لمواطنين يستعينون بإطارات سيارات فارغة للخروج من المياه بعد أن كادوا يتعرضون للغرق فيما راجت فيديوهات لمواطن غارق بسيارته المحملة بالبضائع أسفل نفق العروبة وهو ينتظر من ينتشله وسيارته.