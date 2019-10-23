شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعم نقابتك" تطالب بتنقية جدول نقابة المحامين من الإخوان قبل الانتخابات النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد المجيد جابر المحامى والمتحدث باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك، مجلس نقابة المحامين بتنقية جداول الناخبين ورفع اسماء الاخوان من جداول القيد.

وشدد عبد المجيد جابر فى تصريحات له على ضرورة رفع اسماء المحامين الإخوان المتورطين فى قضايا جنائية بزعزعة الاستقرار السياسى والسلم العام ومهاجمة الدولة المصرية والتحريض ضدها من جداول المحامين قبيل اجراء الانتخابات النقابية وخصوصا أن هناك سلبية من مجلس ادارة النقابة الحالى بشطبهم من الجداول الانتخابية.

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وتابع: "أكثر ما فعلته النقابة مع المتعاطفين معهم بإحالة بعضهم لجداول غير المشتغلين لعدم سداد الاشتراكات كأيمن نور والبرادعى وهو إجراء ينم عن الخوف من مواجهتهم "، مشيرا إلى أن الإخوان إيضا كان لهم دور سلبى عندما كانوا أغلبية فى مجلس إدارة النقابة وانهم سلبوا أموال الأعضاء وقت وجودهم وخصصوها للمنتمين لهم والجهاز المركزى للمحاسبات رصد عدة مناقضات ولم يتم اتخاذ اجراء ضدهم حتى الآن.

وذكر عبد المجيد جابر أن المحامين أصبح لديهم الوعى الكافى لعدم انتخاب هؤلاء لكونهم عبئ على العمل النقابى ويتبنون اجنده لاحتلال النقابات وتجنيدها للدفاع عن مصالحهم.