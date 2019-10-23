أمطار رعدية غزيرة بالبحيرة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
شهدت عدد من مراكز محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق، بالتزامن
مع موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد.
ورفعت المحافظة درجة استعداداتها، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار، ووجه اللواء هشام
آمنة، محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية، والشركات العامة، والمديريات الخدمية، باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والوقوف على مدى جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها.
وشدد المحافظ على مراجعة جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات
المحطات بالكفاءة اللازمة والمتابعة اليومية والمستمرة لخطوط الإنارة وأعمدة الكهرباء والشدات الكهربائية ومتابعة حالة محولات الكهرباء.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاضًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، كما تتكاثر
السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط
على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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