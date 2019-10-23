أصوات رعدية وبرق في سماء كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أصوات رعدية وبرق في سماء المحافظة.

وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة التأهب على مستوى مدن ومراكز المحافظة تحسبا لسقوط أمطار وسيول وفق تحذيرات وبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، المهندس محمد عبدالله، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بالتواصل الدائم وعلى مدار الساعة برؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، ومسئولي الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس واتخاذ ما يلزم نحو سقوط أمطار.