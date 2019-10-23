أمطار غزيرة وبرق ورعد في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، فجر اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء المدينة الساحلية، صاحبها

انخفاض في درجات الحرارة ورعد وبرق شديدين.

وانتظم العمل بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رغم سقوط الأمطار،

وبلغ إجمالي حركة السفن، 23 سفينة، وتجري عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية.

كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس (بورفؤاد - بورسعيد) والعكس، ويعمل

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كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.

وشنت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، حملات موسعة، الأسابيع الماضية، لتطهير بالوعات الأمطار

بشوارع المحافظة.

وأشار المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه

الشرب والصرف الصحي لتواجد سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات الكسح، لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع، فضلا عن غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للتعامل مع المواقف الطارئة.