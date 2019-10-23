طقس الغربية : برق ورعد وأمطار غزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين: شهدت محافظة الغربية فجر اليوم الأربعاء، موجة طقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة يصحبها رعد وبرق، على كافة مدن المحافظة . كانت محافظة الغربية قد رفعت حالة الطوارئ تحسبا لسوء أحوال الطقس، ورفعت مجالس المدن والأحياء درجة الاستعدادات لمواجهة الطقس، ووجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالدفع بسيارات شفط المياه، لسحب مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكبارى والأنفاق، ومنع تراكمها.

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