3 رسائل.. كيف تعرف نتيجة قبول مستنداتك بوظائف المعلمين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدأت وزارة التربية والتعليم، إرسال نتائج فحص المستندات للمتقدمين بالمرحلة الأولى لوظائف المعلمين، على بوابة التوظيف الإلكتروني للمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأعلنت الوزارة، أن البوابة الإلكترونية بدأت فحص مستندات 167 ألف و216 خريج و208 طالب فى مرحلة التخرج، بالمرحلة الأولى للتسجيل، حتى أمس الثلاثاء.

وتظهر نتائج الفحص من خلال الدخول على صفحة متابعة الطلب على البوابة الإلكترونية، وستظهر 3 رسائل مختلفة، أصل كل مستند من المستندات التي تم رفعها على الموقع، ومنها:

- قبول (وتعني أن الأوراق سليمة).

Advertisements

- قيد المراجعة (وتعني المستندات يتم مراجعتها من جهات إصدارها).

- مرفوض (تعني أن هناك خطأ ما في المستند الذي تم رفعه على الموقع).

وكانت وزارة التعليم، أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.​