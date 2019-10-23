الجمعة.. منح "الناقور" الدكتوراة الفخرية من جامعة بايريدج

تشهد الشارقة يوم الجمعة المقبل، منح السفير الدكتور علي بن حسن الناقور، درجة الدكتوارة الفخرية في الاقتصاد من جامعة بايريدج النرويجية، لدوره المهم في تدعيم وتشجيع المجتمعات العربية، نحو أداء أفضل من خلال ٣ مولفات، ساهمت في تقديم رؤيه اقتصادية محلية وإقليمية ودولية والتي كان من أبرزها اقتصاديات الحج والعمرة واقتصادبات النقل في المملكة العربية السعودية، واخيرا اقتصاديات السياحه في الوطن العربي.

كما سيتم منح الناقور درجة سفير للسلام من المنظمة الأوربية النرويجية للسلام وستقوم المنظمة، أيضا بتتويج سفراء للسلام والنوايا الحسنة من 45 دولة من دول العالم

خلال الحفل الذي تنظمه المنظمة النرويجية الدولية للعدالة والسلام بعنوان الملتقي الدولي الثاني لرواد الاعمال التطوعية والانسانية والخيرية، والذي سيحتضنه فندق الشيراتون بالشارقة الجمعة المقبل.ويحضر مراسيم التتويج الأمين العام للمنظمة الدكتور طارق عناني، ومدير المنظمة في الوطن العربي وشمال أفريقيا الدكتور أحمد ماهر وشخصيات رفيعة المستوى من الوطن العربي.

وذكر المستشار الإعلامي للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام في المملكة، عبدالعزيز الانديجاني، بأن اختيار الدكتور الناقور، جاء بناء على مسيرته الحافلة بالعطاء والتي سجل

فيها نقوشا من نور في سجلات حياته النيرة بالخبرة والخير والزاخرة بمنجزات في مجالات العمل التطوعي الإنساني والعلمي والاقتصادي والمجتمعي وجهوده في إرساء أجواء ونشر ثقافة العدل والسلام في محيطه الاجتماعي والعربي حول العالم والذي جاء من منطلق المسؤولية المجتمعية التي يؤمن بها، مؤكدا أن الدكتور الناقور له جهودا لخدمة العمل الإنساني وسخر طاقته الكامنة في خدمة أهداف ألمنظمه الإنسانية والتي ترتكز على إرساء مبادئ العدل والسلام والعمل الإنساني التطوعي أينما وجد لخدمة العمل التطوعي في دوله استطاعت ان تكون ملتقي للفكر والحضاره والاقتصاد وتشد، العالم هي، المملكه العربيه السعوديه الي جانب ان المملكه. تعد اليوم الدوله الحاضنة للعلم والاقتصاد والثقافه و العمل الإنساني التطوعي لكافة شعوب لخدمه قضايا العالم.