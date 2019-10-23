بعد انسحاب الأكراد: تركيا تعلن عدم استئناف العملية العسكرية بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الأربعاء، أن لا حاجة لاستئناف العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سورية بعد انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد أنجز.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة".

وانتهت في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، هدنة مدتها 120 ساعة توصلت إليها الولايات المتحدة بين تركيا والقوات الكردية لإتاحة انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة آمنة اتفقت عليها أنقرة وواشنطن.

وأضاف بيان الوزارة "في نهاية فترةالـ120 ساعة، أعلنت الولايات المتحدة أن سحب وحدات حماية الشعب من المنطقة قد أنجز".

من جهته أفاد مصدر دبلوماسي تركي أن أنقرة تبلغت من واشنطن اكتمال الانسحاب الكردي خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وقبيل انتهاء مهلة الـ120 ساعة قال مسؤول كردي لفرانس برس إن الأكراد "امتثلوا بالكامل" للاتفاق.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن قائد مقاتلي قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، أبلغ الولايات المتحدة بأنهم نفذوا جميع الالتزامات الخاصة بهم بموجب الهدنة التي توسطت فيها واشنطن.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على "تويتر" إن هناك أخبار جيدة يبدو أنها تحدث بالنسبة لتركيا وسورية والشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تتوقع أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت في سورية إلى دائم مع نهاية مدته، وأضاف أن الرئيس ترامب يود الإبقاء على عدد من القوات في سورية لحماية النفط.

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قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سورية إن فرص إنهاء العملية العسكرية باتت أفضل بالمقارنة بالأسبوع الماضي، لكنه أوضح أن وقف إطلاق النار بشكل دائم سيعتمد على التزام الطرفين بشروط الهدنة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة قبل أيام.

وأوضح المبعوث الخاص جيمس جيفري في جلسة بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، شهدت انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين لسياسات ترامب "نحن في وضع أفضل الآن عما كنا عليه قبل أسبوع...حين ننظر إلى وقف إطلاق النار، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد وأوقفنا هذا الصراع".

وقال إن الجيش التركي وافق على وقف القتال بشكل دائم إذا انسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة الأسبوع الماضي. وانتهت مهلة وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وأضاف أن العقوبات الأميركية على أنقرة ستخفف فقط إذا أوقفت تركيا الهجوم.

وشنت تركيا مع فصائل سورية موالية لها منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي هجوماً ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، بدأ بعد يومين من سحب واشنطن قواتها من مناطق حدودية.

وتمكنت الوحدات المهاجمة من التقدم سريعا والسيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترا يمتد من تل أبيض الرقة وصولا إلى رأس العين التي انسحب منها آخر المقاتلين الأكراد.

ونص اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في أنقرة، الخميس، على "تعليق" تركيا للعمليات القتالية في شمال شرق سورية خلال 120 ساعة، تنتهي ليلا على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومترا.