حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية والتحذير من الفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي حالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم الأربعاء، وقد تمتد لنهاية الأسبوع، ويتوقع اقتراب حوض علوي بارد نسبيا ليتمركز غرب البلاد وفوق سواحل المتوسط، بالتزامن مع ضغوط سطحية منخفضة قادمة من البحر الأحمر، مما يؤدي إلى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي ونشوء سحب ركامية رعدية قوية في شمال مصر وكذلك في مياه البحر المتوسط، ونشوء سحب محلية ورعدية في مناطق مختلفة من البلاد.

اليوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الليل المتأخر والفجر إلى شمالية شرقية باردة نسبيا.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا بشكل عام نهارا في معظم المناطق مع فرصة واردة لهطول زخات محلية متفرقة.

Advertisements

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا بشكل عام نهارا في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة تتركز على السواحل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.