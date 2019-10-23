الرئيس اللبناني: الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، إن الاحتجاجات تعبر عن "آلام الناس".



وأوضح عون في تصريحات نشرتها وسائل إعلام لبنانية: "الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس، لكن ليس من العدل توجيه الاتهام بالفساد إلى الجميع".

وتابع: "يجب أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا".

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​وجاءت تصريحات ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة، لمناقشة التداعيات المترتبة على الاحتجاجات المندلعة في لبنان.

وانعقدت جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، ووسط غياب وزراء "القوات اللبنانية" الأربعة المستقيلين، غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان، بالإضافة إلى الوزيرة فيوليت الصفدي.

وتتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحسب وصف المتظاهرين.

وفيما تتواصل الاحتجاجات في الشارع، تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء لمناقشة الورقة الاقتصادية التي أعدها رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي طلب من القوى السياسية القبول بها "قبل أن يكون هناك كلام آخر" بعد انتهاء المهلة التي حددها في خطابه مساء الجمعة الماضية.