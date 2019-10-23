«نتيجة سقوط الأمطار ».. إغلاق الطريق الدائري الإقليمي بسبب هبوط أرضي كبير

الموجز
أغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الإقليمي عند الكيلو 25 قبل محطة وقود وطنية في الاتجاهين؛ بسبب هبوط جزء من الطريق بعمق 30 مترًا تقريبا.
وقالت الإدارة العامة للمرور، إن غرفة عملياتها تلقت إخطارًا من قيادات الطريق، يفيد بوجود هبوط أرضي من الطريق بطول 135 مترًا وعمق حوالي 30 مترًا وعرض 30 مترًا.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
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