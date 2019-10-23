اسبر: مزاعم ارتكاب قوات موالية لتركيا جرائم حرب في سوريا صحيحة

أعلن وزير الدفاع الاميركي ​مارك إسبر​ في تصريح لقناة "CNN" أن "مزاعم ارتكاب قوات موالية ل​تركيا​ جرائم حرب في ​سوريا​ صحيحة ويجب محاسبة ​أنقرة​".

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