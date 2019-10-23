استمرار غلق طريق السويس- القاهرة بسبب تجمعات مياه السيل والأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

تواصل سيارات الكسح،سحب مياه الأمطار والسيول المتجمعة في بؤرتين بطريق السويس- القاهرة، والتي تسببت في وقف الحركة المرورية في الاتجاهين.

وكانت السويس شهدت مساء أمس أمطارًا خفيفة، زادت شدتها على الطرق الإقليمية، وكان للطريق المؤدي الى القاهرة، نصيب الأسد في الامطار الغزيرة، ونتج عن الامطار ومياه السيل المندفعة من وادي حجول محملة بالروبة والحجارة تكون بؤرتين للمياه الأولى في الكيلو 101 والثانية، بمنطقة عجرود.

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وقال العميد محمد رشاد مدير مرور السويس، إن الأمطار توقفت قبل حلول الحادية عشر ليلًا، ومرور ساعتين توقفت مياه السيل المندفعة من وادي حجول، إلا أن كل منهما خلف وراءه كمية كبيرة من الأمطار تستغرق وقتا لسحبها وتصريفها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة ليمين الطريق المتجه إلى القاهرة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أعمال سحب المياه المتجمعة في الطريق مستمرة، لحين انخفاض منسوبها لتسمح بمرور السيارات.

في السياق، طلب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، من رجال المرور تعديل مسار السيارات على الطريق في الاتجاهين، تحسبا للتقلبات وسوء الأحوال الجوية وفق ما اشارت إليه تنبؤات هيئة الأرصاد.