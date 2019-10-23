بينهم "العريس والعروسة".. ارتفاع ضحايا حادث تصادم طنطا لـ ٤ وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

توفت منذ قليل، أماني نظمي شمس الدين، ٢٢ عامًا ، إحدى ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة فرحها، وراح ضحيته العريس و صديقه وابنة خالتها، ثم لحقتهم هي إثر كسر بالجمجمة توفيت بسببه بعد نقلها لمستشفى المنشاوي.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى اخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكي كان يستقلها عريس وعروسة أثناء زفافهما، على طريق طنطا – المحلة، بنطاق قرية الرجديه، التابعة إلى مركز طنطا.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من سمير علاء عسكر 28 عاما، مقيم القرشية، سائق السيارة الملاكي، وصدام سليمان رزق 25 عامًا، مقيم ميت يزيد، العريس، وفتاه في العقد الثاني من عمرها 13 عاما، ومتواجدين في مشرحة المنشاوي العام، وإصابة ٦ آخرين بحالات خطيرة.