هطول أمطار رعدية على الإسكندرية.. وطوارئ بالصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيء، أحياء الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، صاحبها هطول أمطار رعدية وبرق، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتداول الحاويات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي نهضة مصر ومياه الشرب، بنحو 93 سيارة "نافوري" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أنحاء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.​