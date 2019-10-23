الخارجية التركية: تشاووش أوغلو وبومبيو بحثا هاتفيا الشأن السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، آخر تطورات الأوضاع في الشأن السوري.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر في الخارجية التركية.
وذكرت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي، قال لتشاووش أوغلو، إن مسؤولين عسكريين أمريكيين أبلغوا كتابيًا السلطات العسكرية التركية، انسحاب عناصر قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة إرهابية، من منطقة عمليات شمالي سوريا.
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