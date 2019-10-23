تعليم كفر الشيخ تعلن انتظام الدراسة.. وإعلان حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى 13 إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة.
وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه لم تصدر أي تعليمات للمديرية في كفر الشيخ، بشأن تعطيل الدراسة في أي من مدارس بمراكز ومدن المحافظة، والدراسة تعمل بشكل طبيعي.
ولفتت كشك من خلال بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمديرية، إلى أن قرار مجلس الوزراء شمل محافظات القاهرة الكبرى والإجازة للطلاب فقط، بينما هناك حالة طوارئ بالمدارس، تحسبًا لسقوط أمطار أو سيول في المحافظة.
وفي بيان سابق أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيء التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.
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