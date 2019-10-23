"تطهير محطات الرفع".. طوارىء في دمياط الجديدة استعدادًا للأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه وجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات، طبقاً لخطة عمل جميع المواقع، والتأكد من جاهزية المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة طوال اليوم.
وأضاف رجب، في تصريح صحفي، أنه وجه مديري القطاعات بتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، كما جرى تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء بالجهاز للمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع.
وبيّن رئيس الجهاز أنه جرى صيانة خطوط الصرف الصحي، وكذلك تطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها بالإضافة لتجهيز سيارات كسح وشفط المياه.
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