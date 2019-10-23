وزير جزائرى: تنظيم مناظرات بين مرشحى الرئاسة يعود لسلطة الانتخابات

قال حسن رابحى وزير الاتصال "الإعلام" الناطق باسم الحكومة الجزائرية وزير الثقافة بالنيابة، إن مسألة تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة 12 ديسمبر القادم تعود إلى السلطة المستقلة للانتخابات.

وأضاف رابحى، فى تصريحات للصحفيين، مساء أمس الثلاثاء، خلال احتفال وزارة الاتصال بتسليم "جائزة رئيس الجمهورية للصحفى المحترف طبعة 2019"، أن تنظيم مناظرات تلفزيونية تجمع بين المترشحين للانتخابات

الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم هى من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجدد حرص الحكومة على توفير كافة الإمكانيات والوسائل لهذه السلطة فى عملها الخاص بتحضير وتنظيم الاستحقاق الرئاسى، داعيا الصحفيين إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة.

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وكانت وزارة الاتصال الجزائرية أقامت حفلا لتسليم جائزة رئيس الجمهورية

للصحفى المحترف فى طبعتها الخامسة، التى فاز بها 12 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية بشتى فئاتها.

وشهدت هذه المنافسة مشاركة 126 عملا صحفيا تمحور حول "فضائل الحوار" الذى اختير كموضوع للطبعة الحالية لهذه الجائزة التى أصبحت تقليدا سنويا بمناسبة اليوم الوطنى للصحافة، يتم من خلاله تكريم أحسن الأعمال الصحفية فى الإعلام المكتوب والتلفزيونى والإذاعى بالإضافة إلى الصحافة الإلكترونية والصورة.

كما تم تكريم إعلاميين راحلين تركوا بصمتهم عبر مختلف المراحل التى مرت بها الجزائر.