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بومبيو يهنئ ترودو بالفوز فى الانتخابات الاتحادية بكندا

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هنَّأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الكندى المُنتهية ولايته جاستين ترودو، والحزب الليبرالى، بالفوز فى الانتخابات الاتحادية الأخيرة فى كندا، مشيرًا إلى أن التزام كندا بالديمقراطية يُعتبر مثالًا للدول حول العالم.

وقال بومبيو، فى تصريح، إن الولايات المتحدة وكندا تشتركان فى واحدة من أكثر العلاقات استدامة، مع وجود روابط قوية من خلال التجارة ذات المنفعة المتبادلة، وأمن الحدود، والدفاع وهو ما جعل الدولتين من أقوى الحلفاء

والشركاء.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب كندا على الساحة العالمية لتعزيز القضايا ذات الأهمية العالمية، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، والاستجابة للأزمات الإنسانية، معبرًا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك لجعل أمريكا الشمالية ونصف الكرة الغربى والعالم مكانًا آمنًا وأكثر ازدهارًا.

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