مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح انضمام مقدونيا الشمالية للناتو

صوت مجلس الشيوخ الأمريكى، بالأغلبية، الثلاثاء، لصالح انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية لحلف شمال الأطلسى "ناتو"، ممهدا الطريق للبلد الواقع فى منطقة البلقان لأن تصبح عضوا بالتحالف.

وصوّت 91 سيناتور لصالح انضمام مقدونيا الشمالية للحلف، لتصبح العضو رقم 30، فيما صوّت سيناتوران جمهوريان فقط برفض المقترح، حسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى .

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريتش، إن التصويت يؤكد "أننا نظهر لجميع الأوروبيين أنهم مرحّب بهم، أن الباب مفتوح، أننا نريدهم أن ينضموا للناتو".

وتسعى مقدونيا الشمالية "مقدونيا سابقا"، منذ عام 2008، للانضمام للناتو، لكن اليونان أحبطت جميع محاولاتها للحصول على العضوية قبل أن يقوم البلد الصغير

بتغيير اسمه آنذاك "مقدونيا"، إذ يوجد إقليم فى شمال اليونان يحمل نفس الاسم. وكانت اليونان ترى أن اسم جارتها آنذاك يعنى المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.

وانتهت الأزمة بين البلدين، العام الماضى، بعدما اتفقتا على تغيير مقدونيا اسمها لتصبح جمهورية مقدونيا الشمالية، ودُعيت الأخيرة رسميا من جانب الناتو فى يوليو 2018 لبدء محادثات الانضمام، وصدّقت 22 دولة حتى الآن على انضمامها، والذى سيتم رسميا بعد مصادقة الدول السبع المتبقّين.