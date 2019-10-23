منشق عن الإرهابية: خطة إخوانية لإشعال الشارع المصري

أكد منشق عن تنظيم الإخوان الإرهابي أن هناك خطة إخوانية لإشعال الشارع المصري لإضعاف الحكومة وفق أجندة ممنهجة، ضمن محاولات فاشلة للجماعة الإرهابية التي تتحطم في كل محاولة أمام صرامة الأمن المصري، الذي أعلن مؤخرا عن القبض على 22 شخصا من المنتمين للتنظيم؛ لاستهدافهم إثارة الرأي العام، مستغلين قضية "شهيد الشهامة".

وقال المستشار عماد أبوهاشم المنشق عن الإخوان إن التنظيم الإرهابي يعمل وفق خطة دولية ممنهجة ومدروسة لإجهاد الحكومة المصرية داخلياً من خلال استغلال الأحداث لإثارة الفوضى لإشعال الشارع المصري ضد الحكومة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد "أبو هاشم" في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن جماعة الإخوان الإرهابية يعزفون الأوتار التي تؤثر على مشاعر المصريين، مشيراً إلى استغلال حادث مقتل أحد الشباب لإثارة الفوضى ضد القضاء والشرطة المصرييْن.

وأوضح المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تمثل خطرا على المجتمع المصري لما تقوم به الجماعة الإرهابية بتضليل المستخدمين لتلك المواقع عن طريق اختلاق سيناريوهات كاذبة لبعض الحوادث بهدف التحريض ضد الدولة المصرية.

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وطالب أبو هاشم خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية" بضرورة الإسراع في الكشف عن تلك الجماعات الإرهابية وتفتيتها لكونها عدوا حقيقيا يهدف إلى هدم الدولة المصرية من خلال أجندات خارجية.





وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن المتهمين استغلوا قضية الاعتداء على الطالب محمود البنا ووفاته لنشر أخبار مغلوطة وشائعات لإثارة الفوضى والبلبلة، وأقر عدد من المتهمين في اعترافات مصورة، بمحاولتهم إثارة البلبلة ضد الحكومة المصرية مستغلين الحادث.



وبحسب بيان الداخلية المصرية، فإن الأمن تمكن من رصد محاولة تنظيم الإخوان الإرهابي استغلال "حادث الطالب البنا" في تأليب الرأي العام، قبل أن يتم القبض على 22 شخصا وبحوزتهم ملصقات تدعو للفوضى وأسلحة بيضاء ورشاش صوت.

كما أقر المتهمون بأنهم تلقوا تعليمات من قيادات إخوانية توجههم باستغلال تلك القضية، التي ينظرها القضاء حاليا، لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية خلال جلسة محاكمته.

وتعرض "البنا" للاعتداء من قبل المتهمين الـ4 عقب محاولته إقناع المتهم الرئيسي (محمد راجح) بالعدول عن مضايقة إحدى الفتيات.