شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب الغرابلى.. الأفندى الذى عين وزيرا للداخلية ونقيبا للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى محمد نجيب الغرابلى منصب نقيب المحامين فى 26 ديسمبر 1930، كما عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، ولد الغرابلى فى قرية شابور مركز كوم حمادة محافظة البحيرة فى ثمانينيات القرن التاسع عشر، وتلقى تعليمه المبكر فى مدرسة طنطا الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة ملتحقًا بمدرسة التوفيقية الثانوية، ثم بكلية الحقوق، وأجاد اللغة الفرنسية.

كان محمد نجيب الغرابلى أول أفندى يرقى إلى منصب وزير، غير أنه حاز رتبة بيه، ثم باشا، فيما بعد، كما شغل منصب وزير المعارف أكثر من مرة كان أولها فى وزارة سعد زغلول الأولى، وشغل منصب وزير الأوقاف والعدل أكثر من مرة وتولى رئاسة وزراء مصر قبل الثورة.

تدرج الغرابلى فى سلك المحاماة وانتخب لمنصب النقيبً رقم 9 للمحامين مرتين متتاليتين من ديسمبر 1930 إلى ديسمبر 1934، وقد أدت هزيمته لإسماعيل صدقى فى أول انتخابات برلمانية 1924 إلى اختيار سعد زغلول له فى منصب وزارى، وإصراره عليه رغم معارضة الملك ورفضه لضعف طبقته الاجتماعية، كما شغل فى فترة من الفترات منصب وزير الداخلية فى عهد الملك فؤاد.