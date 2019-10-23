شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة السودان توقع مع الجبهة الثورية وثيقة إعلان سياسي والان مع التفاصيل

وقع وفد من الحكومة والجبهة الثورية التي تقاتل الحكومة السودانية على وثيقة إعلان سياسي ضمت 8 نقاط خلال مفاوضاتهما في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وبحسب وثيقة الإعلان السياسي فقد اتفق الطرفان على التوقيع على إعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات للأغراض الإنسانية.

وألزم الإعلان الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان مع الاتفاق على الآليات المناسبة.

Advertisements

وأقر الإعلان وضع الآليات المناسبة لتفعيل أعمال اللجان المشتركة المنشأة بموجب إعلان جوبا لمتابعة إطلاق سراح الأسرى، والمسائل الإنسانية وترتيبات السلام، مع التأكيد على مسارات التفاوض المنصوص عليها في إعلان جوبا.

وأشار الإعلان إلى مراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود والقرار 206 بشأن أراضي الولاية الشمالية، وهو قيد الإجراء الحكومي، إلى جانب التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو على إعلان مبادئ وخارطة طريق للتفاوض بينهما، حيث أن التوقيع على الإعلان السياسي سيمهد الطريق للدخول في مفاوضات سياسية، ويعد خطوة نحو السلام والشامل والنهائي بالبلاد.