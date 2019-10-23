شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء قادة أمنيين في سبع محافظات عراقية.. تفاصيل والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات العراقية ، الثلاثاء ، إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مناصبهم من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع، من أصل 18 محافظة طالتها الاحتجاجات المطلبية الدامية التي أوقعت 157 قتيلا أغلبهم من المتظاهرين ومعظهم في بغداد.

وحملت لجنة تحقيق حكومية مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت إلى وجود "مواقع للقنص" من دون تحديد هوية القناصة.

وبلغت حصيلة قتلى أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي شهدها العراق، قبل أسبوعين، 157 قتيلا غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد تقرير رسمي نشر الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي " في الرأس والصدر".