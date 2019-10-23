"أين العدل؟".. بيراميدز يدخل على خط الأزمة في الدوري المصري

دخل نادي بيراميدز على خط الأزمة المثارة في الدوري المصري خلال الوقت الحالي، بعدما عبر عن غضبه مما وصفه بالظلم الواضح من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، مطالبا بضرورة العدل بين جميع الأندية.

وكان الأهلي أول من عبر عن غضبه من إدارة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، حيث أكد أنه لن يستأنف مباريات الدوري قبل مواجهة الزمالك، وهي المواجهة التي تم تأجيلها بعدما كان مقررا لها السبت الماضي لأسباب أمنية.

وقال ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، في بيان نشره النادي بعنوان "أين العدل؟"، إنه مستاء مما يتعرض له النادي من ظلم واضح من جانب اتحاد الكرة والحكام، مشددا على أن النادي لن يقبل مستقبلا بأي ظلم يحدث له.



وأضاف: "بيراميدز لن يصمت مجددا على ما حدث له خلال الفترة الماضية، خاصة أنه رغم تمثيل الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عاد وخاض مباراة نصف نهائي الكأس بعد يومين فقط، وبعد يومين آخرين خاص مباراة النهائي أمام الزمالك، وحصل على فترة راحة أقل من بقية الفرق بوقت كبير".

وأردف: "خلال فترة التوقف الأخيرة ورغم وجود ٨ لاعبين دوليين وعودتهم قبل ٢٤ ساعة فقط للتدريبات مع الفريق، واجهنا سموحة في الدوري، في حين أن المنافسين خاضوا مبارياتهم يوم السبت دون وجود عدالة وتكافؤ في الفرص، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

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وشدد المدير التنفيذي على أن النادي إضافة للضغط والإجهاد تعرض لظلم واضح في بعض مبارياته، ولن يصمت على هذا الأمر مستقبلا، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يُمارس ضد النادي وفريق الكرة من ظلم واضح من الحكام، على حد تعبيره.

وأوضح عيد: "البداية كانت أمام طنطا بضربة جزاء وهمية احتسبها الحكم، ووضعت الفريق تحت ضغط، وفي مباراة طلائع الجيش خاض الفريق اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة ٣٢ بعدما أشهر الحكم بطاقتين صفراويتين في ٣ دقائق فقط في لعبتين لا تستحقان الإنذار، وهو ما أثر على الفريق وأفقده نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري".

وتابع: "استمر الظلم ضد النادي في مباراة الإنتاج الحربي بعد احتساب ضربة جزاء وهمية ضد الفريق وضعت اللاعبين تحت ضغط حتى نهاية المباراة".

وأتم: "إذا كانت هناك أجندة وتوجه لمنع بيراميدز من الفوز فإن النادي سيقف ضد الجميع وسيحصل على حقوقه كاملة وسيعرف الجميع أن بيراميدز ليس ضعيفا".

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني.

يُذكر أن بيراميدز لم يكن أول الفرق التي تشكو من إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث سبقه إلى ذلك العديد من الأندية، على رأسها الأهلي وسموحة والجونة وأسوان ومصر المقاصة.