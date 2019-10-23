تركيا تقرر عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة

أعلنت تركيا، الأربعاء، أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، وذلك بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز".

وانتهت في الساعة 19,00 ت غ هدنة مدتها 120 ساعة توصلت إليها الولايات المتحدة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية لإتاحة انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة آمنة اتّفقت عليها أنقرة وواشنطن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، إنه تم إعطاء مهلة ١٥٠ ساعة "6 أيام" من يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بإشراف روسي-تركي لاستكمال سحب الأسلحة الثقيلة والمقاتلين الأكراد.



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وأضاف أردوغان أن المنطقة ستكون تحت إشراف دوريات روسية تركية بعمق ١٠ كيلومترات باستثناء مدينة القامشلي وسحب قوات سوريا الديمقراطية لمسافة ٣٢ كليومترا ودعوة المنظمات كافة لدعم النازحين دون تمييز.

من جانبه، طالب بوتين بضرورة قطع الطريق أمام الإرهابيين في سوريا وعدم السماح لهم بالاستفادة من العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد.



وشدد بوتين، خلال المؤتمر، على أهمية إجراء محادثات جادة بين الحكومة السورية والأكراد والعمل على إخلاء سوريا من الوجود الأجنبي غير القانوني.





وبدأت القوات التركية عدواناً عسكرياً، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وأعلنت واشنطن وأنقرة، الخميس الماضي، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي شرق سوريا، يمتد لـ120 ساعة، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به تركيا.