شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: لا حاجة لاستئناف العملية العسكرية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول) أعلنت تركيا اليوم (الأربعاء) أنّ «لا حاجة» لاستئناف هجومها ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية بعد انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أنّ الولايات المتّحدة أبلغتها بأنّ انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد «أنجز». وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: «في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة». وانتهت في الساعة 19,00 ت غ هدنة مدتها 120 ساعة توصّلت إليها الولايات المتحدة بين تركيا والقوات الكردية لإتاحة انسحاب المقاتلين الاكراد من منطقة آمنة اتّفقت عليها أنقرة وواشنطن.

أعلنت تركيا اليوم (الأربعاء) أنّ «لا حاجة» لاستئناف هجومها ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية بعد انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أنّ الولايات المتّحدة أبلغتها بأنّ انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد «أنجز». وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: «في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة». وانتهت في الساعة 19,00 ت غ هدنة مدتها 120 ساعة توصّلت إليها الولايات المتحدة بين تركيا والقوات الكردية لإتاحة انسحاب المقاتلين الاكراد من منطقة آمنة اتّفقت عليها أنقرة وواشنطن.

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