شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرات التضامن لصالح المرأة نجحت فى استثمار العنصر البشرى النسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بما تقدمه وزارة التضامن من دعم وتمكين المرأة المصرية فى كل المستويات بداية من التمكين الاقتصادى من خلال توفير آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات.

وقال مشهور - فى تصريحات صحفية اليوم- أن مبادرات التضامن لصالح المرأة نجحت فى استثمار العنصر البشرى النسائى بمصر وتحويله إلى طاقة منتجة من خلال شراكة بين المجتمع المدنى والقطاع الحكومى والقطاع الخاص والتشبيك مع الجمعيات الاهلية ودمج نماذج ناجحة فى العمل الأهلي.

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وأشار مشهور، إلى أنها قدمت عدة مبادرات تختص بالمرأة المصرية مثل مبادرة "الحياة فرصة" وإقامة المعارض لتسويق المنتجات مثل معرض "ديارنا"، بما يعكس حرص الوزارة على اكتمال المنظومة لصالح المرأة المصرية.

ولفت النائب أن مبادرات التضامن تعمل على أكثر من محور ولا تقتصر على توفير فرص العمل للسيدات فقط من داخل المنزل وخارجه، حيث تستهدف التمكين الاقتصادى، التوعية الصحية، الدعم النفسى، والحماية من الجرائم الإلكترونية، وكذلك العنف، بالإضافة إلى المبادرات التوعوية.