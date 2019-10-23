شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استئناف بريطانيا رحلاتها لشرم الشيخ شهادة ثقة دولية بأن مصر آمنة تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة البريطانية باستئناف الرحلات الى شرم الشيخ يعد مؤشرا قويا للعلاقات بين البلدين، والتنسيق فيما بينهم، وخطوة جيدة تعكس حقيقة هذه العلاقات، وبداية مرحلة جديدة ستشهد المزيد من الرحلات البريطانية لجميع المطارات المصرية.

وأوضح فؤاد لــ"الخليج 365"، أن هذا القرار يؤكد أيضا للعالم أن الأوضاع فى مصر آمنة تماما، وأنه لا صحة لما تروجه بعض الصفحات أو الجماعات بخصوص حالة الاستقرار، وأن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل الجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة، كما يعد القرار ضربة موجعة للكيانات الإرهابية التى تسعى لتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وأشار فؤاد، إلى أن ملف السياحة شهد انفراجة كبيرة خلال السنوات الخمسة الماضية وهذا يعد ترجمة حقيقة للجهود المبذولة من كافة القطاعات، حيث زاد عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، وزار مصر ما يقرب من 415000 سائح فى عام 2018، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الرحلات من مختلف دول العالم، مما يعكس مدى حالة الاستقرار والوضع الأمنى للدولة المصرية.