شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مكاسب القمة الأفريقية الروسية بحضور مصر.. عضو خارجية البرلمان تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سوزى رفله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية القمة الأفريقية الروسية، موضحة أن القمة تأتى فى إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى الموقعة بين مصر وروسيا الاتحادية، وكذا الروابط الوثيقة التى تجمع بينهما.

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وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن هذه القمة ستزيد من مجالات التعاون بين القاهرة وموسكو، حيث من المقرر أن تشهد عقد لقاء قمة بين الرئيسين المصرى والروسى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائى ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت النائبة سوزى رفله، إلى أن هذه القمة ستساهم أيضا فى تنمية القارة الأفريقية، حيث أن القمة ستركز فى محاورها على تنمية التعاون التجارى والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الإفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، موضحة أن القمة الإفريقية الروسية، هى الأولى من نوعها، وتساهم فى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا.