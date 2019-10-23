تنسيقًا مع المرور.. الجيزة تدفع بـ25 سيارة لشفط المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة انتشارها بمختلف المحاور والشوارع الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.

اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، دفع بعدد من أوناش الإغاثة خاصة بالميادين ومحيط الأنفاق الحيوية (نفق الهرم - اللبيني) لرفع أي أعطال، وتسيير حركة السيارات.

وتم الدفع بـ25 معدة لشفط مياه الأمطار من الشوارع، وتركزت بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية؛ حرصا على عدم التأثير على الحركة المرورية.

ورفعت الأجهزة المعنية بمديرية الأمن والمحافظة درجات الاستعداد لمواجهة موجة سقوط الأمطار، وتنظيم غرف العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين، والتوجة على الفور لأماكن تجمعات المياه.