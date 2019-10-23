المرور: غلق الطريق الإقليمي إثر هبوط أرضي نتيجة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد الطريق الإقليمي هبوطا أرضيا بالقرب من الكيلو 30 للقادم من طريق الواحات اتجاه محافظة الفيوم؛ نتيجة تجمع كمية كبيرة من المياه.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تجمع المياه بمنطقة منخفضة يعقبها أخرى صعودية، أدى إلى حدوث هبوط أرضي بطول 150 مترا وعرض 30 مترا وعمق 30 مترا.
وأشارت الإدارة إلى أنه تم غلق الطريق في الاتجاهين، دون وقوع حوادث، في الوقت الذي وجه مساعد وزير الداخلية للمرور بوضع العلامات المرورية والإرشادية لحين إصلاح الطريق.
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