بالصور.. حريق يلتهم "ريسبشن" شقة في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في شقة بالعجوزة. تبلغ للإدارة العامة للحماية المدنية من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بشارع عطبرة المتفرع من أحمد عرابي بالعجوزة. تم الدفع بـ ٣ سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، وتبين أن الاشتعال بالرسبشن، وتم الإخماد دون إصابات.

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