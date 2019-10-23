هل يشمل تعليق الدراسة غدًا عمل المدرسين؟ نائب وزير التعليم يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا بالقاهرة الكبرى، يشمل الطلاب والمُدرسين على حد سواء.

وأضاف "عمر" في تصريحات عبر إحدى مجموعات التواصل بتطبيق "واتسآب"، الثلاثاء: "الإجازة للجميع غدًا فقط للمعلمين والطلاب بمدارس 3 محافظات؛ القاهرة والجيزة والقليوبية".

وأوضح أن تحديد تعطيل الدراسة بباقي المحافظات من عدمه يرجع إلى تقدير المحافظين.

Advertisements

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن "مدبولي" تلقى تقريرًا من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

جاء ذلك عقب سقوط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على بعض محافظات الجمهورية وسط توقعات من خبراء الأرصاد استمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.