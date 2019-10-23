برلمانية تهدد الحكومة بسحب الثقة: "فشلت في التعامل مع الأمطار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

هددت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بقديم استجواب تمهيدًا لسحب الثقة من الحكومة؛ جراء ما وصفته بـ"فشلها في إدارة أزمة الأمطار التي تعرضت لها مصر".

وقالت حسونة في بيان اليوم: "كل عام، وتقريبا في ذات التوقيت نتقدم نحن كنواب بأدواتنا البرلمانية ضد الحكومة، ثم نجد وعودا بعدم تكرار ذلك، إلا أن الأمر يتكرر كل عام".

وتساءلت حسونة: إلى متى سيظل المواطن المصرى يعاني من الفشل الحكومي، ويدفع ثمن القرارات الخاطئة والفساد الإداري؟

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وأضافت: "لقد امتلأت مواقع التواصل بمئات الصور والفيديوهات التي تنال من سمعة مصر السياحية وأيضا الدولية... لاسيما ما رأيناه من منظر صالة المطار وغرق الأنفاق وغرق الشوارع وكل ذلك نتاج فشل الحكومة في إدارة ملف الصرف الصحي ومخرات السيول".

وانتقدت حالة الشلل المروري وعدم قدرة سيارات الإسعاف على نقل المرضى إلى المستشفيات.

وواصلت حسونة: "المواطن لن يسامحنا كنواب إذا لم نحاسب الحكومة ونحاسب المقصرين، ولن يذكرنا بخير إذا لم نستطع أن نتغلب على الأقل علي أكثر المشكلات جسامة وأهمها للمواطنين".

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