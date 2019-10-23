رفعت الحكومة البريطانية قيود الرحلات الجوية إلى منتجع شرم الشيخ في مصر وفق ما أفادت سفارتها بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.
وقالت السفارة في بيان، إنّ ”الحكومة البريطانية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى منتجع شرم الشيخ في مصر“.
وأوضح السفير البريطاني، جيفري أدامز، أنّ ”هذا الإعلان يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات“.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اكثر من 6 سنوات من الحظر .. الحكومة البريطانية ترفع قيود الرحلات الجوية الى شرم الشيخ المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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