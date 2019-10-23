نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة

ومن المتوقع أن يمنح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس الفرصة، لمحاولة التفاوض من أجل تشكيل ائتلاف حكومي بعد تعثر ذلك، وفي حال اتخذ القرار بإجراء انتخابات جديدة فستكون الثالثة، خلال عام.
ثلاث قضايا بالفساد وإساءة الائتمان
- الأولى تسمى الملف 1000 تتعلق بتلقي نتانياهو هدايا بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات من أثرياء تتجاوز قيمتها 240 ألف دولار
- الثانية تسمى الملف 2000، حاول نتانياهو الاتفاق مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، للحصول على تغطية إيجابية له
- الثالثة، وتسمى الملف 4000، تتعلق بتأمين نتانياهو امتيازات حكومية مع رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع «والا»، مقابل الحصول على تغطية إيجابية
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