أمير الرياض ونائبه يلتقيان السفير الإماراتي

استقبل كل من أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز كل على حدةٍ أمس، بقصر الحكم، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.