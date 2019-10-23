بريطانيا ترفع القيود الجوية عن شرم الشيخ

وأشار تقرير منشور على الموقع الإلكتروني للحكومة، إلى أن التحسينات في الإجراءات الأمنية في المطار، والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا حول أمن الطيران، يعني أن الرحلات الجوية التجارية يمكن أن يتم السماح لها الآن، بالعمل من وإلى المطار.
وأشار الموقع، إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، الوجهة التي تحظى بشعبية للمسافرين البريطانيين، لافتا إلى أن هذا القرار يدعم الشركات الجوية لتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين إلى مصر.
ونشر الموقع تصريح وزير الدولة البريطاني للنقل جرانب شابس الذي قال فيه، إنهم يتطلعون لاستئناف الخدمات لشرم الشيخ، وإن رفع القيود سيكون الخطوة الأولى، لافتا إلى أن أمن وسلامة البريطانيين يظل الأولوية الأولى لهم.
في سياق متصل، قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن تقارير تشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعلن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استنئاف الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ خعلى هامش قمة «روسيا إفريقيا» التي تعقد في مدينة سوتشي.
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