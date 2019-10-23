الرئيس الجزائري: الشروط متوفرة للانتخابات

الرئاسية التي تقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
وتعهد بن صالح في الكلمة التي ألقاها، أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وحرية التّعبير في بلاده، بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو» باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب الجزائري الذي نهيب به ليهب الهبة الوطنية في توجهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية».
وأضاف ابن صالح أن من يقف في وجه الانتخابات «يقف في وجه بناء مؤسساته في جزائر جديدة قادرة على كسب التحديات الراهنة داخليا وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي».
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