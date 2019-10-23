اعتقل جيش الاحتلال أمس أربعة شبان فلسطينيين بينهم أخوين من مناطق مختلفة بمحافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم أن جيش الاحتلال اعتقل أحمد خالد اللحام من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد سليمان الشاعر من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، والأخوين حيان إبراهيم طقاطقة ورداد من قرية أم سلمونة جنوبًا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.