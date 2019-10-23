ألمانيا تستضيف المؤتمر الدولي حول ليبيا في ديسمبر

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قال مصدر دبلوماسي إن الحكومة الألمانية حددت شهر ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مشيراً إلى عقد اجتماع على المستوى الدبلوماسي لدول إقليمية ودولية معنية بالوضع في ليبيا خلال اليومين الماضيين. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» ترتيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد حوار ليبي – ليبي بالتزامن مع عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون على غرار مؤتمري باريس وباليرمو حول الأوضاع في البلاد.

وأوضح أن البعثة الأممية التي تجهز لحوار ليبي- ليبي بالتزامن مع مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية لم تحدد بعد الأطراف السياسية الليبية التي ستتم دعوتها لحضور جلسات الحوار، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا يبحث وضع خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة التي تعاني منها الدولة الليبية.

وأشار المصدر إلى اهتمام القيادة الألمانية بالمؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في برلين، ودعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجهود الدبلوماسية الألمانية التي تسعى لإنجاح المؤتمر الدولي، وتقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية والدولية حول آلية حل الأزمة الليبية.

وأوضح أن الفريق الدبلوماسي الألماني بقيادة يان هيكر، كبير مستشاري حكومة ألمانيا للسياسة الخارجية والأمن، وكاتب الدولة في الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أندرياس ميشائيليز، يسعيان إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية كافة لنزع فتيل الأزمة بين هذه الدول التي تمتلك تحالفات عدة داخل المشهد الليبي.

وأشار المصدر إلى أن مؤتمر برلين يشهد تنسيقاً على مستوى دول «5+5» التي تنقسم إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دول أخرى، منها إيطاليا ومصر وتركيا وألمانيا، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين يهدف بالأساس لوقف إطلاق النار وإقرار تهدئة في ليبيا، بالإضافة إلى إيجاد مخرج للانسداد السياسي.

عسكرياً، أعلن الجيش الوطني الليبي تقدم الوحدات العسكرية التابعة له إلى سيمافرو (إشارة) صلاح الدين تحت غطاء سلاح الجو الليبي. واستهدف سلاح الجو الليبي أمس مقر ميليشيات مصراتة في مشروع الموز، بمنطقة السبعة جنوب طرابلس، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة بعد الغارات الجوية.

واستهدف سلاح الجو الليبي بغارة جوية الشق العسكري بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، لاستهداف تمركزات ومخازن أسلحة الميليشيات المسلحة.

وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في شارع الخلاطات ومحيط منطقة مشروع الهضبة والخلة.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أكد فجر الثلاثاء أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية نفذ غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيّرة تركية.

وأكد أن هذه الغارات الجوية نجم عنها عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم التي استخدمت من قبل الميليشيات المسلحة، موضحاً أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيّرة التركية.

إلى ذلك، شهدت ليبيا حالة من الغضب الشعبي الكبير بسبب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول والتي تحدث خلالها عن حق بلاده المزعوم في ليبيا، إضافةً لحقها في دول عدة، بينها سوريا ضمن ما يعتبره أردوغان جغرافية سلطنتهم العثمانية القديمة.

وأكد مجلس مشايخ وحكماء ترهونة في ليبيا أن خطاب الرئيس التركي جاء معبراً بشكل صريح وواضح عن سياسة «حزب العدالة والتنمية» التركي الاستعمارية.

وطالب المجلس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تعمل بجد على إيقاف الصلف التركي الاستعماري الذي كشر عن أنيابه، وأخبر بنفسه عن حقيقة نواياه الاستعمارية في ليبيا، داعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية كافة، والتجمعات السياسية إلى إصدار البيانات الرافضة لسياسة أردوغان الاستعمارية.