بغداد: القوات الأميركية القادمة من سوريا لن تظل بالعراق

باسل الخطيب (أربيل) أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس أن «جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق».

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن «بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية، تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأميركية من سوريا باتجاه العراق وعليه تبين قيادة العمليات المشتركة أن جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق». وأضاف أنه «لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القـــوات داخــل العراق».

وكانت مصادر أمنية قد أكدت في وقت سابق من الاثنين وصول القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى محافظة نينوى.

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