الأسد يزور جبهة إدلب ويصف أردوغان بـ «اللص»

دمشق (وكالات) شن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الأسد، خلال تفقده وحدات عسكرية في منطقة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي أمس: «أردوغان لص، سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض». وشدد الأسد على أن «معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا». ونقلت صفحات رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسد القول: «إدلب كانت بالنسبة لهم مخفراً متقدماً، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق، والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري». وأكد أن «كل المناطق في سوريا تحمل الأهمية نفسها، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض».

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