تمديد الهدنة في شمال سوريا 150 ساعة أخرى

عواصم (وكالات)

قررت تركيا تمديد الهدنة في شمال سوريا والتي كان مقرراً لها أن تنتهي مساء أمس، 150 ساعة أخرى، أو أكثر من ستة أيام، وذلك حسبما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب لقاء دام أكثر من 6 ساعات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية أمس.

وأكد لافروف أن بلاده ستنظم دوريات أمنية مشتركة مع تركيا فيما يعرف بالمنطقة الآمنة في المناطق السورية المتاخمة لتركيا. وقال لافروف، إن موسكو وأنقرة اتفقتا على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية في اتفاق وصفه بأنه سينهي إراقة الدماء في المنطقة.

وقال لافروف، إن الأكراد سينسحبون أيضاً من مدينتي منبج وتل رفعت. وأضاف أنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا ابتداءً من ظهر 23 أكتوبر خارج منطقة العمليات العسكرية التركية. وأضاف لافروف أن موسكو ودمشق ستعملان على «تسهيل» انسحاب القوات الكردية من شمال سوريا. وأشار إلى أن بوتين وأردوغان اتفقا على أن تنفذ روسيا اتفاقية أضنة الأمنية لعام 1998 بين دمشق وأنقرة، وإنهما اتفقا أيضاً على إمكانية استمرار العملية التركية الحالية في منطقة محدودة حتى 32 كيلومتراً داخل الحدود السورية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن موسكو تعتقد حسب تقديراتها أن ما يصل إلى 500 شخص بينهم مقاتلون من تنظيم «داعش» فروا من الأسر في شمال سوريا بعد أن غادر الحراس مواقعهم. وأضاف أن إجراءات تتخذ لإعادة اعتقالهم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسفرت عن قرارات مهمة جداً بالنسبة لسوريا، ولكنه لم يوضح ما هي هذه القرارات.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في سوتشي بجنوب روسيا مع أردوغان، إن وزيري خارجية البلدين سيكشفان في وقت لاحق عما اتفق عليه الزعيمان في الاجتماع.

وتحدث بوتين بعد أن أبلغ قائد قوات كردية في شمال شرق سوريا الولايات المتحدة، إنه أوفى بكل التزاماته بموجب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة.

ودعا بوتين إلى إجراء حوار بين تركيا وسوريا لحل الصراع الدائر. وقال إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا إلا عند ضمان السلامة الإقليمية للبلاد.

وطالب الرئيس الروسي بانسحاب القوات الأجنبية الموجودة في سوريا دون إذن من الحكومة في دمشق، ولفت إلى أنه توصل خلال المفاوضات مع أردوغان إلى اتفاقات من شأنها أن تحل مصير منطقة الشمال في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي، إن الدوريات التركية الروسية المشتركة ستستبعد القامشلي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي «توصلنا مع بوتين إلى اتفاق تاريخي حول مكافحة الإرهاب، وحول الحفاظ على سلامة الأراضي السورية والوحدة السياسية لسوريا، وعلى عودة اللاجئين».

إلى ذلك، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أمس التزامها الكامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها، وفق ما أكد قيادي كردي، تطبيقاً لاتفاق أبرمته واشنطن مع أنقرة.

وقال القيادي ريدور خليل لوكالة فرانس برس «لقد قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية، الممتدة من رأس العين شرقاً حتى تل أبيض غرباً». وأضاف «حددنا خطوط الفصل بيننا وبين الأتراك غرب تل أبيض من جهة وشرق رأس العين من جهة ثانية».

وفي واشنطن، أكد مسؤول أميركي، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في رسالة سحب «جميع قوات وحدات حماية الشعب» من المنطقة الحدودية.

وأعلن مسؤول أميركي أن بلاده سترفع العقوبات المفروضة على تركيا في حال التزمت باتفاق وقف إطلاق النار بعد انقضاء مهلة الخمسة أيام التي كان تم الاتفاق عليها بين أنقرة وواشنطن.

وقال هذا المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه «إنه التزام نتقيد به» من دون أن يحدد أي موعد لاحتمال رفع العقوبات.

وتابع المسؤول «أي عملية عسكرية تجري في نهاية فترة الـ120 ساعة (خمسة أيام) عندما سيتوجب عليهم (الأتراك) التقيد بوقف لإطلاق النار أكثر صرامة، ستدفعنا إلى القول إن الأتراك خرقوا اتفاقنا مع كل ما سينتج عن ذلك من عقوبات أكيدة».