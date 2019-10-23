«الهلال» يغيث أهالي «عزان» في شبوة

شبوة (الاتحاد)

قدمت الإمارات 40 طناً من الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود بمحافظة شبوة للمساعدة في تطبيع حياتها بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي أمس، 300 سلة غذائية على سكان منطقة «عزان» بمديرية «ميفعة»، استفاد منها 1920 فرداً الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً.

وقال أحمد بن ناهية عضو فريق «الهلال الأحمر» في شبوة، إن توزيع السلال الغذائية في «عزان» جاء ضمن خطة إغاثية تشمل عدداً من مديريات محافظة شبوة التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة، وتسببت في تفاقم الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة والمحتاجة.

وأضاف المنسقون الإغاثيون في شبوة، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحرص على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ضمن استجابتها الطارئة التي تبنتها عقب اندلاع الأزمة في اليمن قبل نحو 5 أعوام، مشيرين إلى أن الأيام القادمة حافلة بافتتاح عدد من المشاريع التي جرى تنفيذها بدعم وتمويل الإمارات في مجالات متنوعة. وأشار المنسقون الإغاثيون إلى أن وصول القافلة الإغاثية إلى «عزان» خلق ارتياحاً كبيراً بين الأهالي ولقي تقديراً وشكراً وعرفاناً لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» الذي يقدم دعماً سخياً للشعب اليمني للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وإعادة الأمل للأهالي في مختلف المحافظات اليمنية.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، لوقفتهم إلى جانبهم في محنتهم، وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة، مشيرين إلى أن «الهلال الأحمر» الإماراتي دائماً سباق في الوصول إلى المناطق المتضررة والمحتاجة وتقديم العون والمساعدة.