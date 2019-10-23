تونس: قيس سعيد يؤدي اليمين رئيساً للبلاد اليوم

ساسي جبيل (تونس) يعقد مجلس نواب الشعب، في تونس، اليوم الأربعاء، جلسة عامة يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، اليمين الدستورية. وأكد مجلس نواب الشعب، أمس، في بيان له، أن مكتب المجلس المجتمع، يوم الجمعة الماضي، أقرّ الترتيبات اللازمة لعقد الجلسة في مقر البرلمان، وأنه تم توجيه دعوة للرؤساء ورؤساء الحكومات السابقين، ورئيس الحكومة الحالي، والوزراء، والمنظمات والهيئات الوطنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس، لحضور هذه الجلسة.

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