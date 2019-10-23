واشنطن: فرار عشرات من أخطر مقاتلي داعش خلال عدوان تركيا في سوريا

قال جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، الثلاثاء، إن "عشرات" من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي فروا منذ أن بدأت تركيا عدوانها في شمال شرق سوريا.

وأوضح جيفري، في جلسة للكونجرس ردا على سؤال للسناتور الديمقراطي كريس كونز إن كان يعرف عدد "عتاة" مقاتلي داعش الذين فروا "أقول عشرات (منهم) في هذه المرحلة".

كانت معلومات صادرة من جهات عدة قد أكدت فرار المئات من مقاتلي وعائلات داعش الذين كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم.

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وبدأت تركيا عملية عسكرية تستهدف قوات سوريا الديمقراطية، الحليف في الحرب على التنظيم المتشدد.

وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق لوقف الهجوم مدة خمس أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية.

واتفقت روسيا وتركيا، الثلاثاء، على تمديد هذه الهدنة ستة أيام إضافية بعد انتهائها.